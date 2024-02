Juve-Frosinone, il sostegno dei tifosi c'è sempre: Allianz Stadium sold out!

Juve-Frosinone, Allianz Stadium sold out

Si dice che chi ci tiene si vede nei momenti di difficoltà, e i tifosi bianconeri hanno deciso di fare loro questo credo, testimoniandolo con un sold out per il prossimo impegno casalingo della Juventus. Ad annunciarlo è stato proprio il club: "In occasione del match tra Juventus e Frosinone, in programma domenica 25 febbraio 2024 alle ore 12.30, l'Allianz Stadium sarà sold out. A distanza di poche settimane dall'ultima volta, la nostra casa sarà nuovamente tutta esaurita. Si tratta di un'altra grande risposta da parte dei tifosi bianconeri che popoleranno le tribune dell'Allianz Stadium per sostenere la squadra nell'ultimo match casalingo del mese di febbraio, quello contro i ciociari". Sarà la terza volta che la Juventus sfiderà il Frosinone in quest'annata: nei due precedenti stagionali, uno in Serie A e uno in Coppa Italia, sono arrivati due successi, rispettivamente per 1-2 allo Stirpe e 4-0 all'Allianz Stadium.