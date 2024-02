Juve, Allegri e il discorso alla squadra: le parole di Max, il retroscena

Allegri non ha alzato i toni, ma è stato comunque deciso

Insomma: meno sbracciate per lamentarsi del passaggio sbagliato da parte del compagno e soprattutto mai adagiarsi sull’illusione che tocchi agli altri togliere dai guai. Allegri non ha alzato i toni, ma è stato comunque deciso nel pretendere una ritorno alla massima concentrazione e a un atteggiamento che non prenda mai in considerazione la possibilità di “gestirsi” in campo. Poi, è evidente, le parole stanno a zero e domenica contro il Frosinone non sono ammessi altri passi falsi e non sono contemplate alternative rispetto alla vittoria. Allegri ha già cominciato a cogliere i segnali dalla partitella che ha chiuso la seduta di allenamenti: la settimana sarà lunga, intensa e prevederà anche esperimenti su nuovi assetti tecnici. C’è da lavorare per ripartire.