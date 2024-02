Juve alle Final Eight: l'assist di Allegri e siparietto Cambiaso-Belinelli

Juve, scambi di maglia con Belinelli

Subito dopo la partita, Perin, Cambiaso e Miretti sono stati anche protagonisti di uno scambio di maglia con i giocatori della Virtus Bologna. In particolare non è mancato l'incontro con Marco Belinelli, grande idolo di Cambiaso. L'ex campione Nba con i San Antonio Spurs ne ha approfittato anche per augurare buona fortuna ai tre calciatori bianconeri per il resto della stagione.