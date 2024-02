Allegri, svolta Juve: prove di difesa a quattro e tridente "con equilibratore"

TORINO - Si è chiusa con un gol di Vlahovic e di Chiesa, autore anche dell’assist per il serbo, la partitella con cui Massimiliano Allegri ha provato a dare una svolta alla Juventus, reduce da due pareggi e da due sconfitte nelle ultime quattro giornate di campionato. Davanti a 400 tifosi, abbonati o appartenenti a Juve Club, il tecnico ha schierato una difesa a quattro (Fagioli e Iling-Junior terzini al fianco di Gatti e Tiago Djalò per i gialli, Weah e Kostic ai lati dei centrali Bremer e Rugani per i rosa) mentre in attacco ci sono state prove di tridente, con interpreti però diversi da quello che ci si aspetta, ovvero Chiesa e Yildiz a supporto di Vlahovic.