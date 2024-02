Juve-Frosinone, designato l'arbitro: i precedenti con i bianconeri

Rapuano, i tre precedenti con la Juve nella scorsa stagione

Rapuano si appresta ad arbitrare la seconda partita stagionale della Juve e la quinta in assoluto dei bianconeri. Il bilancio finora maturato è di tre vittorie della Juventus a fronte di una sconfitta. Rapuano ha diretto la Juventus per la prima volta il 15 agosto 2022, nel primo turno di Serie A dell'annata 2022/2023: la Juve vinse in casa con il finale di 3-0 contro il Sassuolo. Il 7 febbraio 2023 altro 3-0 Juve, in trasferta contro la Salernitana. Rapuano diresse anche la gara di ritorno tra Sassuolo e Juve: il 16 aprile 2023 successo per 1-0 dei neroverdi.

Rapuano, un solo precedente con la Juve nella stagione in corso

Nella stagione in corso, invece, Rapuano ha diretto Udinese-Juventus 0-3 del 20 agosto scorso. Tre punto per Allegri nella prima giornata di Serie A.