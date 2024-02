“Zidane tornerebbe alla Juve anche a piedi”: la rivelazione dell’amico

Panchina, tre opzioni per il futuro di Zidane: no all'Inghilterra

La fonte citata da Sport1 ha spiegato: “Zinedine vede il Bayern come il Real Madrid: un'istituzione come un club con un passato enorme e ottime condizioni di lavoro. Entrambi i club hanno molte somiglianze nel modo in cui lavorano. In questo senso, non ha mai scartato la possibilità di allenare il Bayern Monaco. Zidane tornerebbe in panchina solo per allenare la Nazionale francese, la Juventus o il Bayern Monaco ma sicuramente non vuole andare in Inghilterra".

Zidane e il Bayern Monaco

Ulteriori dettagli emergono nel corso della conversazione con l'amico di Zidane: “Zizou lavora come un tedesco: è orientato agli obiettivi, strutturato ed è estremamente ossessionato dai dettagli. Sotto questo aspetto si troverebbe sicuramente bene lì. Ma se i dirigenti di Monaco vogliono prenderlo devono dargli il potere sportivo e soddisfare i suoi desideri. È molto ambizioso e subordina tutto al successo. Non vuole lasciare nulla al caso”.