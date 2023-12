Zidane a sorpresa: “A 20 anni il momento più brutto della mia carriera”

Zinedine Zidane è il grande protagonista dell'ultimo episodio del The SKWEEK Show , podcast diretto dalla leggenda del basket Tony Parker . Il quotidiano spagnolo Marca anticipa i migliori aneddoti raccontati dall'ex allenatore del Real Madrid. Dal rapporto con Ronaldo il Fenomeno al momento migliore (e quello peggiore) della sua carriera. Zizou si racconta con il suo connazionale Parker, in uno programma davvero speciale.

Nello spettacolo, Zidane ha ricordato diversi momenti divertenti della sua carriera, come per esempio uno con Ronaldo, una delle incredibili stelle con cui ha giocato nel Real Madrid dei Galacticos: "È stato divertente quando ero con Ronaldo il brasiliano e mi ha detto: "Oggi ti lancio due palle". Lo ha detto e lo ha fatto davvero!". Tra l'altro, l'ex numero 5 blanco non ha problemi ad ammettere, in risposta alla domanda di Parker, che è proprio 'Ronnie' il giocatore più forte con cui ha giocato. Zidane insiste sull'importanza di circondarsi di persone di talento per poter migliorare giorno dopo giorno, oltre al brasiliano, che considera una persona "fenomenale" e che "scherzava sempre".