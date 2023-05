"Zidane pronto a tornare: le 3 possibili destinazioni". C’è anche la Juve

MADRID (Spagna) - Il nome di Zinedine Zidane sta tornando in voga per il mercato allenatori 2023 e ci sarebbero tre contendenti all porta. Malgrado i molteplici rumors un suo ritorno in Blanco è stato già escluso con la panchina di Carlo Ancelotti ben salda come confermato dallo stesso allenatore italiano, il portale "Sport" riporta che ad oggi le squadre che stanno tenendo d'occhio Zidane sono: Paris Saint-Germain, Olympique Marsiglia dove si monitora la situazione di Igor Tudor, e la Juventus. Dal giorno del suo addio al Real Madrid (2021) il nome di Zidane è stato spesso accostato al club bianconero, anche se il direttore sportivo Francesco Calvo nel pre-partita di domenica contro il Bologna ha confermato la fiducia a Massimiliano Allegri anche per la prossima stagione.