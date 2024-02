Alice Campello sui social: "Per Edoardo esiste solo la Juve, ogni giorno.."

Il legame con la Juventus di Alvaro Morata, almeno a livello emotivo, non si è mai sciolto e la conferma arriva direttamente dai social di Alice Campello, moglie del calciatore spagnolo. La modella nonché imprenditrice, ha postato sui suoi account ufficiali, come spesso, un'immagine dei propri figli con addosso una maglia del Manchester United . Il tutto è stato accompagnato da una frase: "Come si può essere così belli? I miei gemellini mini calciatori". Sotto al post sono arrivati diversi commenti tra cui quelli di qualche tifoso della Juve .

Campello-Morata e la Juve, la risposta al commento

Al messaggio e alla foto postata da Alice Campello è arrivata una risposta carina e scherzosa da parte di un tifoso bianconero che ha scritto: "Stanno meglio con la maglia della Juve… come Alvaro". Un commento che ha scatentato la risata della moglie di Morata che non ha esistato a rispondere: "Per Edo esiste solo la Juve e me la fa mettere in macchina tutti i giorni quando lo porto a scuola" accompagnato dalle emoji con le faccine che ridono.