Juve, tutti a rischio: si salvano solo Szczesny e Bremer. Allegri non osa

Alcaraz e le ultime di formazione

In realtà l’atteggiamento particolarmente offensivo potrebbe arrivare grazie alla promozione nel ruolo di titolare dell’argentino Carlos Alcaraz che sta scalando le gerarchie di gradimento non solo di Allegri ma dell’intero suo staff tecnico. E allora ecco che la squadra bianconera potrebbe presentarsi sì con il classico 3-5-2, ma data per scontata la preferenza per Chiesa a danno di Yildiz che tornerebbe dunque a sedersi in panchina, ecco che per fare spazio al sudamericano potrebbe farne le spese Kostic, che nelle ultime uscite sulla fascia sinistra non ha lasciato il ricordo di giocate memorabili. Dunque ecco che sulle fasce il tecnico livornese potrebbe sfruttare la duttilità di McKennie a destra con Cambiaso a sinistra e l’inserimento di Alcaraz da titolare come mezzala destra. Sarebbe un inedito, certo, ma è anche vero che qualche rischio in più è giusto provare a prenderselo contro chi, sulla carta, dovrebbe creare meno pensieri. Per quanto riguarda la difesa, tenuto conto che Danilo è out per la distorsione alla caviglia e Alex Sandro non è al meglio per l’affaticamento muscolare patito nei giorni scorsi, si va verso Bremer al centro con Gatti alla sua destra e Rugani a sinistra.