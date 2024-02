Allegri cede alla tentazione? La probabile formazione per Juve-Frosinone

La Juventus è alla ricerca di una svolta dopo gli ultimi quattro risultati non proprio positivi per la corsa scudetto: due pareggi e due sconfitte che di fatto hanno un allontanato i bianconeri dalla capolista Inter . Allegri vuole dare una scossa e durante la settimana ha provato due diversi tipi di formazione: la prima con il solito modulo, mentre la seconda con la difesa a quattro e il tridente. Prove ed esperimenti in vista della gara contro il Frosinone , anche se dagli ultimi allenamenti è apparso più orientato a continuare con la formazione tipo. In campo dunque con il solito 3-5-2 con ogni probabilità e anche in conferenza il tecnico ha dato qualche indicazione ulteriore a riguardo.

Juve, Allegri e le scelte in difesa

Accantonata l'idea di giocare con Weah e Alex Sandro terzini, Allegri è orientato a proseguire con la difesa a tre con il ritorno di Bremer dalla squalifica. Per un brasiliano che rientra ce n'è uno assente perché Danilo non sarà a disposizione. Ecco dunque il dubbio del difensore a sinistra. A completare il reparto con Gatti e Gleison è stato provato Rugani più di Alex Sandro, che si è allenato a parte in questi giorni ma sembra recuperabile per la gara contro il Frosinone. In porta nessun dubbio con Szczesny pronto a difendere i pali della porta dei bianconeri. Se in difesa è tempo di conferme, qualche sorpresa è pronta a centrocampo...