Juventus-Frosinone, la formazione ufficiale: la scelta di Allegri su Alcaraz

Chiesa e Vlahovic in attacco

Nell'ultima giornata Allegri ha scelto di mandare in campo una Juve con davanti Vlahovic e Yildiz tenendo in panchina Chiesa. Per la sfida contro il Frosinone invece, il tecnico bianconero ha deciso di cambiare uno solo dei due attaccanti: dal 1' al fianco di Vlahovic ci sarà Federico Chiesa, con il giovane Yildiz in panchina e pronto a subentrare in caso di necesità.