“Yildiz maturo come lo erano Baggio e Maradona. Chiesa? Parlai con il padre…”

"Yildiz promette bene, ha solo 18 anni. Il ragazzo ha già dimostrato di avere non solo tecnica da vendere, ma anche grande personalità. Sarà un campione sicuramente, per me è già maturo al 100% come lo erano Maradona e Baggio alla sua età "- ha detto Antonio Caliendo , storico procuratore sportivo, a Tv Play. Anche all'estero lo hanno notato e su di lui sono caduti gli occhi delle big inglesi.

"Yildiz titolare, Chiesa non è continuo"

"Io la maglia da titolare a Yildiz la darei subito" - ha poi precisato Caliendo. Il turco dall'eurogol contro il Frosinone, al suo esordio da titolare in Serie A, è ormai entrato nelle rotazioni di Allegri, anche se nelle ultime settimane è stato anche al centro di qualche dibattitto, viste le panchine negli ultimi match. Poi il procuratore ha proseguito parlando anche del suo diretto concorrente nel 3-5-2: "Sono un ammiratore di Chiesa e devo dire che è un grandissimo calciatore ma non ha continuità. Ricordo un colloquio tra me e il padre di sei o sette anni fa: Federico era ancora ventenne nella Fiorentina E pensavo che potesse giocarsela addirittura con Ronaldo nel ruolo del portoghese. Sono stato un po' deluso per i risultati e per la continuità che non ha avuto fino adesso".