Cambiaso, liberazione Juve: scoppia in lacrime al fischio finale

L'ultimo periodo non è stato facile per la Juventus. Sotto il profilo dei risultati i bianconeri hanno frenato la propria corsa in campionato: due pareggi con Empoli e Verona, alternati a due sconfitte con Inter (nello scontro diretto a San Siro) e quello inaspettato contro l'Udinese all'Allianz. Una serie di situazioni che hanno portato la squadra a ricevere critiche, forse eccessive per quanto fatto vedere sin qui, e ad accussare un po' le pressioni esterne. Una conferma è arrivata anche nella gara contro il Frosinone: sporca, scorbutica e vissuta sulle montagne russe fino alla gioia finale con la rete di Rugani in pieno recupero. Un gol che è stato una sorte di "liberazione" per i giocatori della Juventus.