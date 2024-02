Lippi, carramba che Juve: la sorpresa assieme ai campioni del mondo del 2006

"Adesso vinco io": il docu-film sulla carriera di Marcello Lippi, ex tecnico della Juventus nonché ct dell'Italia vincitrice del Mondiale di Germania nel 2006, esce oggi nelle sale e sarà proiettato per tre giorni. Alcune anticipazioni erano già state diffuse, come il toccante messaggio inviato da Gianluca Vialli in una reunion a tinte bianconere a cui non aveva potuto presenziare.