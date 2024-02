Il grande Rugani segna, Tommaso cresce: la rivelazione della Persico

Il riposo del guerriero, e del match-winner. Daniele Rugani, l'uomo del momento in casa Juve, e la compagna e promessa sposa Michela Persico si sono concessi un momento di relax sulla neve dopo la partita contro il Frosinone, in cui il difensore è stato protagonista del gol al 95' che ha portato alla vittoria la squadra bianconera firmando il 3-2 in pieno recupero. E da questo momento di serenità è spuntata fuori una rivelazione che ha fatto sorridere i tifosi bianconeri e i follower della coppia juventina...