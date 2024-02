La Juve e il Dna fino alla fine...e oltre: i punti conquistati oltre il 90°

Juve, 8 punti conquistati in extremis

In tutto otto punti conquistati nei minuti di recupero, quattro pareggi trasformati in vittorie che non possono certo essere frutto solo del caso. Tanto più che, in quelle poche concitate centinaia di secondi che passano tra il 90’ e il fischio finale dell’arbitro, la Juventus di punti non ne ha invece perso nemmeno uno. Solo due volte ha preso gol, la clamorosa autorete di Gatti nella sciagurata partita in casa del Sassuolo, ma stava già perdendo per la rete di Pinamonti all’82’, e il citato effimero pareggio di Carboni per il Monza prima della risposta di Gatti. Un rendimento oltre il 90’ in cui c’entra sicuramente quello spirito condensato nel motto già citato e tramandato di giocatore in giocatore, dall’ambiente stesso, ma non solo.