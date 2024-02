Juve, buona notizia dall'allenamento per Allegri: c'è un ritorno in gruppo

Non solo brutte notizie in casa Juventus . Dopo gli infortuni di Rabiot e McKenni e, due pilastri dell'undici di Allegri , l'allenatore potrà contare su un recupero. Si tratta di Kean , che ha svolto buona parte della seduta d'allenamento con il resto della squadra sotto il diluvio di Torino. Avere più soluzioni anche a gara in corso è sicuramente un'arma che l'allenatore bianconero vuole sfruttare e l'attaccante italiano potrebbe tornargli utile. Quando tornerà in campo?

Kean in gruppo: le condizioni e il rientro in campo

Le condizioni di Kean sono in netto miglioramento. Salterà con ogni probabilità la trasferta contro il Napoli, ma potrebbe ritornare tra i convocati per il match contro l'Atalanta all'Allianz Stadium il prossimo 10 marzo. Un'alternativa in più per Allegri. Dal trasferimento sfumato all'Atletico Madrid al rientro nelle rotazioni. In Serie A ha collezionato solo dodici presenze e nessuno gol e non gioca proprio dal match d'andata vinto contro il Napoli, quando era entrato solo nei minuti finali. Per il resto, Perin, Danilo, De Sciglio, McKennie e Rabiot hanno proseguito nei rispettivi percorsi riabilitativi.