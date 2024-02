Ravanelli: "Allegri? Penso non sia più convinto di restare alla Juventus"

Ravanelli sicuro: "Senza certezze Allegri non resterà alla Juve"

Penna Bianca ha raccontato così le sue sensazioni sul futuro di Allegri: "Credo che la cosa più importante per lui sia capire se questa Juventus con qualche innesto possa essere competitiva sia in Champions che in campionato. Allegri è un allenatore vincente, non acceterà più una squadra di questo genere per la prossima stagione. Vorrà delle certezze e giocatori di grande qualità. Per questo non sono convinto che possa rimanere ancora sulla panchina della Juventus".