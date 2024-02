Juve, plebiscito per Hamilton. La scelta romantica di Bremer e Alex Sandro

Juve, quali sono i piloti favoriti dei giocatori?

I piloti e le varie scuderie sono pronti a lottare per il Gran Premio del Bahrein, in programma sabato 2 marzo alle ore 16.00. E tra i tifosi ci saranno anche i giocatori della Juve. Weah si è schierato a favore di Hamilton e anche di Gasly "perché è francese". In tanti come lui hanno nel cuore il britannico della Mercedes, anche italiani come Rugani, Kean e Fagioli. Tifano "The Hammer" anche Djalo, Nonge, Milik, Kostic e Vlahovic. Il serbo però divide la sua preferenza con quella di Leclerc. A supporto del pilota della Ferrari anche Cambiaso con una motivazione chiara: "Sono patriottico". E infine due scelte romantiche, quelle di Alex Sandro e Bremer, che hanno citato Ayrton Senna.