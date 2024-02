Fagioli, il momento più duro: "Ero sempre nervoso. Quando c'era la partita..."

Continua il percorso di riabilitazione disposto dalla Procura della Figc per Nicolò Fagioli dopo la squalifica per il caso scommesse. Il centrocampista della Juventus si è presentato all'ex teatro Araldo di Torino per il terzo dei dieci appuntamenti pubblici previsti a integrazione del piano terapeutico ed è intervenuto rivolgendosi ai tanti giovani presenti all'evento promosso dalla Regione Piemonte per sensibilizzare sui rischi del gioco d'azzardo dal titolo: 'Perdere tutto non è un bel gioco’.