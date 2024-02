Rabiot, omaggio Juve ma Allegri lo inchioda: "Visto che sei intelligente..."

Giornata speciale per Adrien Rabiot , protagonista di un record che ha voluto condividere con tutto lo spogliatoio della Juventus . Il centrocampista francese, infortunatosi nell'ultimo match contro il Frosinone , ha raggiunto le 200 presenze in bianconero proprio nella sfida vinta all'ultimo respiro all' Allianz Stadium contro i gialloblù di Eusebio Di Francesco .

Juve, Rabiot fa 200: "Offre la cena"

Come mostrato in un video pubblicato sui social del club, Rabiot è stato festeggiato durante l'allenamento odierno con una maglia celebrativa: come numero, ovviamente, il 200. Accanto a lui in posa per la foto, oltre al tecnico Massimiliano Allegri, anche il direttore sportivo Giovanni Manna e il football director Cristiano Giuntoli. Applausi da parte di tutti i compagni di squadra, ai quali Rabiot ha risposto con un sorriso. È a quel punto che interviene Allegri: "Lui ha già capito, perché è un ragazzo intelligente. Dovrà offrire una bella cena a tutti".