Vlahovic sente la sfida con Osimhen, scatenato in allenamento

È scattato il countdown per il big match del Maradona tra Napoli e Juventus, in programma questa domenica alle ore 20.45 . Una sfida che è già stata infuocata dalle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, ma che si infiammerà ulteriormente sul terreno di gioco. In particolare riflettori puntati sui due centravanti: Victor Osimhen da un lato, Dusan Vlahovic dall'altro.