Marchisio diventa procuratore: dalla Juve al Bayern, i talenti in scuderia

«Sono Claudio Marchisio e allenare non fa per me. Cioè, molti ex colleghi mi avevano detto: quando andrai a vedere le partite ti verrà una grande voglia di allenare. Sarà, ma io mi sono reso conto che non guardavo il gioco, i movimenti collettivi della squadra, ma mi concentravo su un singolo, lo studiavo, ne valutavo la crescita e il potenziale ancora inespresso. Insomma, ho capito che quello dell’allenatore non era il mio futuro. È stato quello il primo passo per arrivare al passo di oggi, con il lancio della Circum, la società di cui sono socio e che si occupa di curare la carriera dei calciatori. C’è Alessandro Tocci, che è fa il procuratore, e poi ci sono io che vado a vedere centinaia di partite, soprattutto dei settori giovanili, delle Primavera e delle seconde squadre, per selezionare i talenti e aiutarli a crescere, con i miei consigli e la mia esperienza. Io ci sono passato e conosco il percorso che sognano, posso indicare loro la strada giusta anche spiegando loro quali sono stati gli errori che ho commesso. E sono anche genitore, quindi so cosa pensano e provano i genitori, quindi anche con loro riesco a rapportarmi».