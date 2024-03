Bremer non convocato dal Brasile: la scelta di Dorival su Danilo e Alex Sandro

ll commissario tecnico del Brasile, Dorival Junior, ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli di marzo contro Inghilterra e Spagna. Nell'elenco figura anche il capitano della Juve, Danilo, che è rientrato oggi in gruppo dopo il problema alla caviglia subito nei minuti finali contro il Verona. A sorprendere è invece l'assenza di Bremer, tra i migliori per rendimento in stagione. Esclusione più scontata per Alex Sandro.