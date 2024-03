Brambilla contro il figlio Alessio: Juve Next Gen-Gubbio è una sfida di famiglia

TORINO - Contro il Perugia è arrivata la prima sconfitta del 2024. Un normale incidente di percorso per la Juventus Next Gen , che ha subito l'opportunità per guardare oltre. Oggi, alle 16.15 al Moccagatta, arriva il Gubbio: anche gli umbri, come i bianconeri, hanno perso una sola gara nell'anno nuovo. Ma non è la sola cosa che accomuna le due squadre, perché oggi ad Alessandria ci sarà spazio per due Brambilla .

Da una parte papà Massimo, tecnico della Next Gen, dall'altra il figlio Alessio, centrocampista classe 2001 che a Gubbio si sta ritagliando sempre più spazio. Cresciuto nelle giovanili del Milan, Brambilla junior ha già fatto un bel po' di gavetta. A partire dal Cesena, il club che gli ha dato fiducia nell'ultimo biennio: 19 presenze il primo anno, 28 nella passata stagione, nella quale ha sfiorato la promozione in Serie B, poi sfumata nella semifinale playoff persa contro il Lecco. In estate su Brambilla è piombata la Cremonese, che lo ha prelevato a titolo definitivo dal club romagnolo. Sia con Ballardini sia con Stroppa, però, il ragazzo non è mai riuscito a mettersi in mostra. A tal punto da spingere i grigiorossi a cederlo temporaneamente al Gubbio.

Le parole di mister Brambilla

Contro l’Olbia ha giocato dall’inizio e oggi sarà riconfermato in mezzo al campo, proprio nel giorno in cui si ritroverà il babbo contro. Brambilla senior, dal canto suo, ha parlato così della gara odierna: «Questa settimana abbiamo lavorato bene, nella maniera giusta, focalizzando l’attenzione su quegli errori che abbiamo commesso nell’ultima partita contro il Perugia. L’intensità degli allenamenti è stata ottima e siamo pronti per ripartire da dove eravamo rimasti prima della trasferta in Umbria. Come ho detto, non è una sconfitta a cancellare tutto quello che di buono è stato portato avanti in queste settimane».Per il tecnico bianconero, naturalmente, non sarà una partita come le altre, visto che di mezzo c’è il legame affettivo col figlio Alessio.

Ma nessuno è disposto a fare alcun tipo di sconto: la Juventus Next Gen vuole continuare la propria marcia verso i playoff, impensabili fino a tre mesi fa, quando Guerra e compagni arrancavano in piena zona retrocessione. Il lavoro quotidiano, però, ha sistemato le prestazioni, la classifica e il morale. Esaltando anche il valore di alcuni singoli: dopo Cerri, i prossimi a sognare l’esordio in prima squadra sono Comenencia, Hasa e Anghelè, talenti che stanno maturando settimana dopo settimana.