Chiesa al Napoli? Incredibile ma vero: nel 2020 fu a un passo dal firmare

Chiesa, obiettivo di mercato

Klopp - non è un mistero - l’avrebbe portato volentieri al Liverpool, ma l’addio del tecnico tedesco ai Reds cambierà le strategie dalle parti di Anfield. Fede l’estate scorsa aveva declinato le avance di Aston Villa e Newcastle, oltre a non aver preso neppure in considerazione le sirene provenienti dall’Arabia. I sauditi possono mettere sul piatto cifre faraoniche, ma non rappresentano lo step giusto per il proseguimento della sua carriera secondo il numero 7 bianconero, che aspetta le mosse della Vecchia Signora. Per lasciare la Juve e l’Italia deve arrivare un top club di caratura internazionale. Con tutto il rispetto Villans e Magpies - nonostante le ultime ottime stagioni e l’abbondante disponibilità economica - non fanno parte del gotha del calcio europeo.