Giuntoli: "Contenti di Allegri, mister ha ragione”. Sul Mondiale per Club...

Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita contro il Napoli per commentare la sfida del Maradona. Il ds della Juventus ha dichiarato: "Un ricordo di Napoli? Uno solo sarebbe un po' poco, 8 anni sono veramente tanti, tutte le persone, tutte le persone che hanno lavorato con me dietro le quinte, è veramente una grande emozione". Poi su De Laurentiis ha aggiunto: "A parte che non l'ho ancora incontrato Aurelio, ma lo saluterò molto volentieri. Per quanto riguarda il Mondiale per Club, in questo momento è una cosa molto lontana da noi, noi tra parentesi non possiamo neanche fare niente perchè non partecipando alle coppe non possiamo integrare i punti, quindi... il Napoli... il futuro in quella competizione è nelle loro mani. Quindi non abbiamo niente da commentare in particolare".