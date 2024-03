Vlahovic: Dovevo farne quattro...Ho guardato tutti, orgoglioso di questa Juve

Dusan Vlahovic è stato protagonista ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Juventus per commentare la sconfitta bianconera decisa dalle reti di Kvaratskhelia e Raspadori . La punta bianconera ha dichiarato: "Ripenserò a tutte le occasioni mancate. Se voglio fare quello step ulteriore, diventare quello che voglio, devo sfruttare queste occasioni. Non c’è altro da dire. Ho avuto occasioni che potevano risolvere la gara. Non mi rimprovero nulla, durante la settimana do tutto. Stasera è andata così ma non è una giustificazione. La squadra ha fatto una grandissima partita, tutto quello che il mister ci ha chiesto. Avessimo fatto gol sarebbe andata in modo diverso. Mi complimento con i miei compagni, negli spogliatoi ho visto delle facce che mi hanno stupito. Abbiamo fatto una grande partita. Avessi letto meglio delle situazioni sarebbe andata in modo diverso».

Vlahovic: "Nove volte su dieci qui faccio gol"

«Quando non seguo il mio intuito…In un primo momento volevo portarla in avanti, poi ho deciso di tirare di prima ed è andata sopra la porta. Nove volte su dieci qui faccio gol. Non ci ho pensato troppo, in quel secondino pensavo che se l’avessi stoppata mi avrebbero bloccato il tiro e ho tirato di prima. Se voglio diventare quello che penso devo sfruttare queste occasioni e fare meglio. Continuerò a lavorare e sono convinto che i gol arriveranno». Poi sul suo futuro Vlahovic ha dichiarato: «Voglio diventare un grande attaccante. Voglio sempre fare il massimo. Stasera avevo 3 o 4 occasioni, nella mia testa volevo fare gol ma non ne ho fatti. Il problema però è che non abbiamo vinto. Questa cosa mi dispiace tantissimo. Tutti vogliono diventare i migliori al mondo e lavoriamo per questo. Abbiamo iniziato per questo ma è andata così. Spero di tornare a fare gol dalla prossima partita che giocherò».