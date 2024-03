Ferrara: “Juve, c’è un gravissimo errore. Il prossimo anno altro cinema”

“Allegri secondo me deve essere soddisfatto per la prestazione perché comunque affronti il Napoli. È altrettanto vero che sono cinque anni che la Juve esce battuta dal Maradona e quindi non potrà essere felice da questo punto di vista”. Questa l’opinione di Ciro Ferrara dopo il ko della squadra di Allegri, che rilancia il Napoli tenendone viva la speranza per un posto Champions. “Però oggettivamente non ha fatto una brutta partita, se l’è giocata, ha avuto delle occasioni importanti che non è riuscita a sfruttare - ha continuato il doppio ex dagli studi di Dazn - La linea difensiva ha lavorato bene, su Osimhen in modo particolare".