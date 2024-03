Bonucci, graffio ad Allegri sui social? Riposta l'assist...a Raspadori!

Bonucci torna a far discutere dopo la separazione burrascosa con la Juventus : l'attuale difensore in forza al Fenerbahce ha pubblicato su Instagram una storia contenente l'assist che fece a Raspadori nella vittoria di San Siro contro l' Inghilterra in Nations League datata 23 settembre 2022. Sarà un caso che questo repost è arrivato a meno di 24 ore dalla sconfitta dei bianconeri a Napoli firmata proprio dall'ex punta del Sassuolo ? Quella di Bonucci potrebbe essere l'ennesima frecciatina scagliata contro Allegri dopo il caos mediatico (e non solo) dell'addio alla Juventus.

Assist di Bonucci, gol di Raspadori

Era la sera del 23 settembre di due anni fa quando il destro a giro di Giacomino Raspadori consegnò all'Italia tre punti fondamentali per poi poter accedere alle finals di Nations League. L'attuale punta del Napoli parte in profondità, Bonucci lo vede e lo lancia: controllo perfetto dell'ex Sassuolo che rientra sul piede destro e batte sul palo lungo Pope. Gli azzurri verranno poi eliminati in semifinale dalla Spagna, sconfitti per 2-1, per poi aggiudicarsi il terzo posto grazie alla vittoria per 3-2 sull'Olanda.