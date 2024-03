La Juve e il problema del gol: i numeri dell’attacco quasi imbarazzanti

Attacco Juve, mancanza di precisione

E la mancanza di precisione non dipende certo dal fatto che la Juve arriva al tiro in condizioni difficili, anzi. La squadra di Allegri è quarta per expected gol creati e i suoi 48,64 sono praticamente gli stessi di Atalanta, 48,78, e Napoli, 48,66 (lontana l’Inter con 60,64): e gli xgol, attribuendo a ogni tiro una probabilità di segnare in base a statistiche su distanza, angolo, tipo di assist e altri parametri, misurano proprio la qualità delle occasioni, oltre al numero. La base statistica, fornendo valori medi, fa sì che grandi attaccanti e grandi squadre segnino di solito di più rispetto agli xgol. La Juve invece è l’unica delle prime sei in classifica ad averne segnati meno, sorretta fino a poche settimane fa dall’impermeabilità difensiva. Ritrovare quella e più qualità al tiro, ecco cosa le serve. Qualità che Allegri almeno fino a giugno dovrà trovare nella rosa: il ritorno al top di Vlahovic, per il quale sì si può parlare solo di serata nera (anche se con una sinistra rima con l’errore a San Siro), e la crescita di Chiesa sono un’ottima base su cui appoggiarsi sperando che i giovani sviluppino freddezza in fretta. Speranza da proiettare anche sulla prossima stagione, in vista della quale servirà però anche aggiungere qualità attraverso il mercato.