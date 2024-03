Neville, la preoccupazione per la Juve e quel video: "Non avrei dovuto..."

Neville e la reazione alla Juve qualificata

Ma perché ebbe quella reazione? C'è un motivo ben preciso, e a spiegarlo è stato lo stesso ex calciatore inglese. Sui suoi canali social è stato ripreso mentre guardava quel video, commentandolo così: "Li abbiamo affrontati nei gironi per diversi anni. Erano quasi il nostro acerrimo nemico. All'epoca c'erano l'Arsenal in Premier League e la Juventus in Champions League, non riuscivamo a sfuggirgli. Poi abbiamo battuto i bianconeri nel 1999, in semifinale, con una prestazione straordinaria a Torino. Questo video è stato nella prima parte della competizione. Probabilmente non avrei dovuto annunciare pubblicamente che ero preoccupato per la Juventus. Ma... ecco, è l'esuberanza della gioventù". Una squadra stellare, quella Juve, con Alessandro Del Piero che ha ammesso di essere stato ripetutamente cercato da Ferguson per andare allo United.