Juve, Alcaraz infortunato: lesione al bicipite femorale, cosa è successo

Continuano i problemi a centrocampo per la Juventus. Contro il Napoli i bianconeri hanno dovuto fare a meno di Rabiot e McKennie: la presenza dei due, nonché la convocazione, per il match contro l'Atalanta di domenica resta in dubbio. Intanto Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con un'altra assenza in mediana: si tratta di Carlos Alcaraz.