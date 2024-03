Juve, aggiornamenti dall'allenamento: novità su McKennie. Quando parla Allegri

TORINO - Buone notizie in casa Juventus per Massimiliano Allegri in vista del big match di domenica (ore 18) contro l'Atalanta: Weston McKennie ha svolto, anche nella sessione odierna, parte dell’allenamento in gruppo e potrebbe essere convocato per la sfida alla Dea. Una buona notizia per Allegri vista l'emergenza a centrocampo che vede Carlos Alcaraz (lesione al bicipite femorale) ed Adrien Rabiot (lussazione alla falange del primo dito del piede destro) ancora indisponibili. Anche Mattia De Sciglio ha lavorato parzialmente in gruppo ma difficilmente sarà convocato. Domani alle 14 parlerà l'allenatore bianconero in conferenza stampa.