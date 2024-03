Yildiz, come Allegri punta a riportarlo al top. Il futuro Juve e... la clausola

Partite che, naturalmente, non hanno alterato la percezione del suo potenziale né alla Continassa né tra le tante società estimatrici del bianconero, club che si annidano in particolare tra le maglie della ricca Premier . La Juventus , a proposito di futuro, è al lavoro per definire il rinnovo del turco con il suo entourage, per quanto la questione non sia reputata al momento prioritara. L’ultimo prolungamento, d’altronde, è storia di pochi mesi fa soltanto, anche se nel frattempo il mondo intorno al ragazzo è mutato repentinamente.

La firma di agosto fino al 2027, infatti, era arrivata per mano di un giocatore che si divideva tra il ruolo di protagonista in Next Gen e quello di apprendista in prima squadra, mentre già oggi rappresenta una solida realtà. E uno dei punti fermi su cui alla Continassa si intende costruire un futuro più brillante rispetto al presente. Il nuovo orizzonte si chiama così 2029 anche se, per arrivare alla stretta di mano, manca più di qualche semplice dettaglio. Come la definizione o meno di una clausola rescissoria, che il clan del turco spingerebbe per inserire. In un periodo storico in cui tutti i giocatori hanno un prezzo, a Torino come in tutta la Serie A, non si tratterebbe per forza di un ostacolo insormontabile...