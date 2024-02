Juve, i 50 giorni di Yildiz. E quel no ribadito con forza da Milik a gennaio

Milik, Probierz lo sostiene

Il polacco vuole farsi perdonare quell’errore, che ha lasciato i compagni in inferiorità numerica e ha inciso sul pareggio finale. Al centro dell’attacco, ha l’opportunità di trascinare la squadra, riprendere confidenza con il gol e regalare un sorriso ai tifosi. Potrà contare sul sostegno del ct polacco Michal Probierz, che siederà in tribuna allo Stadium, e visionerà sia l’attaccante sia Szczesny in vista dello spareggio di marzo per gli ultimi tre posti all’Europeo. Non tutti i calciatori si fanno sedurre facilmente dalle sirene arabe e dalla cascata di petrodollari. E Arek è uno di questi, lui ha detto no. A reinterpretare, in una sorta di cover in versione calciomercato, la hit di Vasco Rossi è proprio Milik. Il centravanti polacco ha respinto al mittente già due volte le avance provenienti dal campionato saudita. La prima volta era stata a giugno, quando la Juventus stava ancora trattando lo sconticino con il Marsiglia per il suo riscatto.