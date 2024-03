Porrini: Tra Lippi e Allegri non c’è paragone, noi attaccavamo. Calmi con Motta

"Motta sta facendo veramente bene col Bologna. Giocano un grande calcio: si vede che ci sono delle idee, ma bisogna stare calmi. Un conto è allenare in provincia, un conto un top club come la Juve. Quando il club bianconero ha cambiato in passato per cercare di vincere attraverso il gioco come Sarri e Pirlo, sono arrivate stagioni fallimentari. Tanto che si è tornati all’usato sicuro Allegri, che però non ha prodotto i frutti sperati".

Il suo ex compagno di squadra Conte potrebbe ripartire dal Milan. Come lo vedrebbe in rossonero?

"Antonio ha dimostrato di essere l’uomo giusto per riportare le società alla vittoria. A Conte serve però un club che faccia un mercato all’altezza delle sue ambizioni. Se gli danno garanzie in tal senso, può essere certamente l’allenatore ideale per riportare il Milan in vetta. In tutto ciò bisogna riconoscere a Pioli di aver conquistato un campionato che solo l’Inter poteva buttare via, ma lui bravissimo a vincerlo e in questi anni ha ottenuto traguardi importanti".