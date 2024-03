Rabiot, abbraccio a Giuntoli e mano a Ferrero: per i tifosi Juve è rinnovo

Adrien Rabiot protagonista Juve. Il francese non sarà in campo nella sfida contro l'Atalanta per problemi di natura fisica, ma gli occhi, prima dell'inizio del match, erano tutti puntati in direzione del centrocampista francese. L'ex Psg, infatti, ha ricevuto un premio speciale prima dell'incontro tra i bianconeri e la squadra di Gian Piero Gasperini.