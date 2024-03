Allegri, la curva si schiera: cori e striscione prima di Juve-Atalanta

TORINO - Allegri in, Allegri out : in casa Juventus è sempre il futuro del proprio allenatore, forse il più divisivo della storia del club bianconero, a tenere banco tra i sostenitori. Notizia di oggi - riportata da FootMercato - è di un accostamento al Barcellona , con i vertici del club blaugrana che, però, avrebbero preferito virare su altri profili. Ad ogni modo, in occasione del match con l'Atalanta all'Allianz Stadium, il tifo organizzato della società torinese ha preso una posizione ufficiale nei confronti del tecnico livornese...

Allegri, il gesto della Curva Sud

"Solo tu 1.000 e più... Immenso Allegri". È questo il contenuto dello striscione srotolato pochi attimi prima del calcio inizio, accompagnato da numerosi cori in favore del tecnico bianconero. Il riferimento, ovviamente, è ai punti ottenuti in carriera in Serie A da 'Max', precisamente 1.002 dopo il successo ottenuto contro il Frosinone due settimane fa. Finora il ds Cristiano Giuntoli ha sempre speso parole al miele per il proprio allenatore, confermando - almeno pubblicamente - la fiducia nei suoi confronti anche per la prossima stagione. Rimane il fatto che, dal prossimo 30 giugno, all'ex Cagliari e Milan rimarrà un solo anno di contratto e, pertanto, senza un rinnovo rimane al momento difficile ipotizzare una sua permanenza.