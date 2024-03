Juve al lavoro verso il Genoa, Allegri sorride: come stanno Rabiot e Perin

"Questa mattina la squadra si è ritrovata allo Juventus Training Center dopo la giornata di riposo di ieri concessa da Massimiliano Allegri: i giocatori sono stati protagonisti di una seduta suddivisa per reparti. Per i difensori esercitazioni per la linea difensiva contro l’attacco avversario, per centrocampisti e attaccanti invece combinazioni per arrivare alla conclusione. Per l'allenamento di domani l’appuntamento è fissato nuovamente al mattino". Questa la nota del club bianconero circa la seduta di lavoro odierno.

Ma come stanno Mattia Perin e Adrien Rabiot? Il primo quest'oggi ha lavorato insieme agli altri portieri, il secondo ha svolto allenamento differenziato, ma nella giornata di domani dovrebbe riprendere a lavorare con il resto del gruppo. Dunque crescono le speranze di poter vedere il centrocampista francese a disposizione per la gara di questa domenica, che si giocherà a Marassi alle 12.30.