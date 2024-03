"Se ti menava lo faceva vedere a tutti": nel mondo di Paolo Montero

Ferrara: "Se Paolo ti menava..."

Montero viene ripreso a cena con alcuni suoi ex compagni alla Juventus, tutti difensori, come lui: Ciro Ferrara, Mark Iuliano e Gianluca Pessotto. Così l'uruguaiano: "Quel gruppo lì era spettacolare per tutto ciò che si era creato a livello umano. Per me, come dico sempre, si era creato il senso di appartenenza, che devi averlo per la maglietta ma soprattutto per il tuo compagno. Per vincere facevo qualsiasi cosa, cose di campo che finiscono lì. Io dico ai miei figli: bisogna avere fair-play nella vita, il calcio è un gioco. Come quando giochi a carte: non le metti scoperte, le tieni coperti. Dici bugie, cerchi di vincere: io l’ho interpretato così". Tocca a Ferrara, che sottolinea: "A noi non penso manchi il campo, quanto lo spogliatoio. Il condividere le difficoltà, le cose belle ma anche i momenti meno belli. E questo ti rimarrà dentro per sempre. Com’era in campo Paolo? Non era quel giocatore che voleva fare fallo senza fartene accorgere: se ti doveva ‘menare’ lo vedevano tutti".