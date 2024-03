Occhio Juve, chi scade nel 2025 non può fare il Mondiale per Club

Chiesa , McKennie , Danilo , Perin e Szczesny : sono cinque contratti che da martedì sera scottano sulla scrivania di Cristiano Giuntoli . Perché con la qualificazione al Mondiale per club della prossima stagione, il ds della Juventus deve pensare a costruire una maxi rosa , vista la lunghezza della stagione e la possibilità di giocare molte partite in più.

Ma quei cinque giocatori, che hanno il contratto in scadenza nel 2025, senza il rinnovo potrebbero non disputare il Mondiale. Perché? Il Mondiale inizia il 15 giugno e finisce il 13 luglio, sconfinando quindi nella stagione 2025/26 che inizia formalmente il primo luglio.

I contratti in scadenza nel 2025

Chi ha il contratto in scadenza nel 2025, quindi, può giocare per il club fino al 30 giugno e non oltre. Ecco perché, oltre, a chi scade nel 2024 (Rabiot e Rugani, per esempio), Giuntoli deve preoccuparsi anche di quelli in scadenza la prossima stagione: altrimenti potrebbe avere una rosa impoverito per la manifestazione della Fifa.

A meno che, ipotesi che è in questo momento in fase di valutazione, la Fifa - che controlla i tesseramenti e gli spostamenti dei giocatori - non conceda una deroga alle squadre che vi partecipano, concedendo ai giocatori quei "13 giorni" in più sul contratto per finire il Mondiale prima che scada il contratto.

E Giuntoli come è messo? Discorso bene avviato con McKennie; fase ancora di studio con Perin, Szczesny e Danilo; prime schermaglie senza grandi risultati con Chiesa.