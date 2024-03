Deschamps svela il retroscena: Pogba tornerà a giocare. Qual è il piano

Paul Pogba è un pupillo di Didier Deschamps , il suo commissario tecnico da oltre dieci anni. Il rapporto tra i due è molto forte e intimo e la vicenda doping ha scosso Deschamps che è stato sempre molto vicino al giocatore. E in un'intervista, pubblicata oggi dal quotidiano francese l'Équipe, Deschamps ha rivelato di un recente colloquio con Paul.

Le parole di Deschamps

«Psicologicamente sta affrontando un momento durissimo», ha detto il ct. «Gli ho parlato molto, la sentenza è stata durissima, adesso ha fatto ricorso e ho capito che si difenderà con tutte le sue forze per dimostrare la sua buona fede. Non mi piace fare previsioni, ma al di là di tutto sono convinto che potrà riconquistare il piacere di scendere in campo e ritrovare anche la maglia della nazionale francese. Sono sicuro che ce la farà, l'ho trovato determinato».