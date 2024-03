La Juventus va in ritiro prima della gara con il Genoa: i motivi della scelta

TORINO - La Juventus ha deciso di preparare in ritiro la partita di domenica contro il Genoa. Da questa sera, subito dopo l’allenamento, allenatore, staff e giocatori si sono ritrovati al J Hotel dve resteranno fino a domenica mattina in attesa della gara delle 12.30 contro allo Stadium contro il Genoa. Il comunicato ufficiale specifica di come non si tratti di una “ ritiro punitivo, ma deciso per stare insieme e concentrati per la partita di domenica”.

Juve, le sconfitte e i pareggi indigesti

Insomma, niente punizioni ma la conferma di come ci sia la necessità di trovare una concentrazione che, da dopo la sconfitta a Milano contro l’Inter, non è più stata quella che aveva permesso ai bianconeri di rimanere incollati in classifica ai nerazzurri e di cullare un sogno scudetto. In virtù, soprattuto, di una granitica attenzione nella fase difensiva che aveva conferito ai bianconeri grande solidità. Ora resta ancora aperta la conquista della qualificazione Champions e la partita contro il Genoa potrebbe rappresentare in tal senso una svolta, senza contare l’opportunità di contendere al Milan il secondo posto. La decisione non è stata improvvisa ma è maturata nel corso della settimana: da tempo, nelle conferenze stampa pre e post partita, Massimiliano Allegri insisteva sulla necessità di ritrovare la concentrazione perduta: il ritiro è un’ulteriore tentativo per raggiungerla.