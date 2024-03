Ceppi, la tripletta dopo la doppietta: tutto sul gioiello di una Juve forza 9

Ceppi, il nuovo talento della Juve strappato all'Inter

Prima di approdare alla Juventus nel 2021, il classe 2008 inizia la sua carriera nelle giovanili del Genoa. Passa quindi all'Inter, dove mette a referto 15 presenze e 3 gol nella sua unica stagione in nerazzurro. Una volta arrivato in bianconero mette da subito in mostra le sue qualità, realizzando cinque reti nella sua prima stagione e conquistandosi la maglia della Nazionale Under 15. Tutto fino alla vera e propria esplosione di questa stagione, con anche la consacrazione della maglia numero 10 bianconera.