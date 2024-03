Ceppi ruba la scena a Barido: gol pazzesco. Chi è l'altro gioiellino Juve

Il classe 2008 inizia la sua carriera nel settore giovanile del Genoa nel 2018. Nella stagione 2020-21 si trasferisce all' Inter , dove mette a referto 15 presenze e 3 gol nella sua unica stagione in nerazzurro. A fine anno la Juventus , colpita dal suo talento, riesce infatti a strapparlo all'Inter. Un colpo che sembra essere azzeccato fin da subito, visto che Ceppi si fa trovare pronto.

Nella sua prima stagione con l'Under 16 bianconera mette a referto 20 presenze e ben cinque reti. Un numero che lascia sorpresi pensando alla sua posizione di mediano davanti alla difesa, a cui riesce ad abbinare un'innata qualità e un'ottima conclusione dalla lunga distanza. Nel 2022 conquista anche per la prima volta la maglia della Nazionale Under 15, segnando subito un gol dopo le prime due presenze in amichevole.

Per Ceppi, che nell'Under 16 sembra essere già fuori categoria come Barido, i prossimi passi saranno l'inserimento nella Primavera di Montero successivamente la Juve Next Gen. Il tutto ovviamente senza bruciare le tappe, visto che si tratta di un calciatore di appena 16 anni.