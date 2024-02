Barido, la nuova stella Juve dopo Yildiz: già previsto il salto di categoria

Barido, da Buenos Aires a Torino

E come avvenuto con l’attaccante oggi in prestito al Frosinone, arrivato in bianconero a 17 anni dal Vélez Sarsfield, la Juve ha giocato d’anticipo anche con Barido e per lui sta già pensando a un rapido salto verso l’Under 17 di Rivalta. Francisco Martin Barido - nome completo - è cresciuto prima tra i baby del Cultural Mármol e poi nelle giovanili del del Boca grazie all’intuizione di Roberto Madoery, tecnico degli esordienti degli Xeneizes. A Buenos Aires si è messo in mostra per le sue straordinarie abilità palla al piede vestendo la maglia numero 10 delle giovanili. L’approdo a Torino è avvenuto dopo il lungo e tradizionale iter previsto per i trasferimenti internazionali e il relativo via libera da parte della Fifa.