Barido va di corsa: la prima perla in maglia Juve è un gol alla Dybala

Barido, il primo gol con la Juventus

Ieri è arrivato anche il debutto ufficiale con l'Under 16 della Juventus, scesa in campo contro il Modena. Barido si è subito presentato alla grande: ricevuta palla in area, ha effettuato una finta per eludere la marcatura avversaria portandosi la sfera sul mancino e insaccandola sul secondo palo con un un gol 'alla Dybala'. Il classe 2008 ha così sbloccato con una vera e propria perla la sfida che poi si è conclusa con il risultato di 4-1 in favore dei bianconeri. In generale, il modo di giocare di Barido ricorda molto quello della Joya ex Juve, con cui ha in comune anche una grande capacità nel battere i calci di punizione. Insomma, non è un caso che in Argentina sia considerato uno dei maggiori talenti più in vista per il futuro dell'Albiceleste.