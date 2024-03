Vlahovic, niente Serbia e il retroscena con il Genoa: ha giocato sul dolore

Infortunio in casa Juventus: Vlahovic non farà parte dell'elenco convocati della Serbia e non prenderà parte alle amichevoli contro la Russia e il Cipro del 21 e 25 marzo per una dorsalgia. "Dolore forte alla schiena, ha giocato sotto terapia e pillole": così il ct Dragan Stojkovic in conferenza stampa ha spiegato la condizione fisica della punta. Il giocatore bianconero avrà tempo di recuperare nelle prossime settimane, vista la pausa per le Nazionali e la squalifica automatica sicuramente per la prossima partita contro la Lazio, in attesa di capire se lo stop sarà più di un turno.